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Республиканцы устроили «допрос» претендующей на пост в Минфине США уроженке СССР

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Saule Omarova/Twitter

Американские сенаторы-республиканцы раскритиковали кандидатуру президента США Джо Байдена на должность регулятора банков в казначействе Саулу Омарову, которая является уроженкой Казахстана, сообщает ТАСС.

Слушания по претенденту на должность в Минфине проходили в банковском комитете сената Конгресса США. В ходе слушаний сенатор Джон Кеннеди спросил Омарову, как к ней можно обращаться — «профессор или товарищ» — и вышла ли она из организации «молодых коммунистов», очевидно имея в виду комсомол.

Омарова заявила, что родилась и выросла в СССР и все в этой стране были членами комсомола. Ответ не устроил сенаторов, и Кеннеди попросил ее поискать в своем архиве копии письма о выходе из комсомола. Омарова же подчеркнула, что не является коммунисткой, а считает себя «американкой».

Другой республиканец комитета Патрик Туми заявил, что Омарова продвигала «радикальные» социалистические идеи. Он назвал «тревожным и пугающим» назначение кандидата с подобными взглядами на должность руководителя управления валютного контроля Минфина.

Между тем сенатор-демократ Шеррод Браун не выдержал и прервал «допрос» Омаровой, заявив, что «называть кандидата товарищем» — «ниже достоинства» Конгресса и что она является достойным кандидатом на эту должность.

2 ноября Байден выдвинул на пост главы Управления финансового контроля при Минфине США (OCC), под надзором которого находятся банки, работающие на территории страны, профессора Корнельского университета, в прошлом уроженку казахстанского Уральска и выпускницу МГУ Саулу Омарову.

Ведущие американские СМИ были шокированы выбором Байдена и опубликовали о кандидате из бывшего СССР несколько аналитических материалов. Так, The Wall Street Journal озаглавила статью про Омарову так: «Кандидат Байдена по регулированию банков очень, очень ненавидит... банки».

Кроме того, телеканал Fox News сообщил, что в 1995 году Омарова была поймана на воровстве в магазине.

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