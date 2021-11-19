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Advance: Германия стреляет себе в ногу, блокируя «Северный поток — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Приостановка сертификации «Северного потока — 2» является осознанным желанием разрушить остатки связей Москвы и Евросоюза, которое может реально навредить только европейским странам, пишет обозреватель издания Advance.

«По утверждениям немецкой стороны, штаб-квартира компании, которая управляет новым газопроводом между Россией и Германией, должна находиться в Германии, а не в Швейцарии, как сейчас. В переводе это означает: Германия придумала аргумент, чтобы блокировать газопровод, тем самым выстрелив в ногу и себе, и всей Европе», — написал автор.

По его мнению, препоны, которые западные страны выставили газопроводу, можно сравнить с отказом от сертификации «Спутник V». Одной из причин, по которой Германия заняла такую позицию, является давление со стороны США.

«Даже когда газопровод уже был почти завершен, Вашингтон считал, что может, надавив на Берлин, остановить проект. Когда же его все-таки закончили, США выбрали новую тактику и начали требовать от Германии гарантий того, что она заблокирует газопровод в случае, если «Россия будет плохо себя вести», — заявил он.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер сообщил, что решение о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может быть связано с тем, что регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ.

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