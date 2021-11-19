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Сбер стал единственным представителем РФ в составленном Forbes мировом рейтинге топ-работодателей

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Максим Блинов/РИА «Новости

Журнал Forbes и компания Statista опубликовали рейтинг 750 лучших компаний-работодателей мира, в котором единственным представителем России оказался Сбер.

Лидером списка стал южнокорейский Samsung, а в первой десятке представлены главным образом американские технологические гиганты Apple, IBM, Microsoft и Dell.

Среди прочих Сбер обошел, например, Goldman Sachs, Mazda, Subaru, Nissan Motor и Metro Group.

На данный момент в Сбере работает 281, 7 тыс. человек.

Недавно было объявлено, что в следующем году сотрудникам будут повышены зарплаты в среднем на 7%, а в честь 180-летия компании каждый сотрудник получает 30 тыс. бонусов «СберСпасибо» и бесплатную подписку СберПрайм+.

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