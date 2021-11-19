Бизнес пожаловался на банки из-за отказов в льготных кредитах

Банки отнесли рестораторов в рисковую зону и даже не рассматривают их заявки, утверждают представители пострадавших в пандемию отраслей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Рестораторы, турбизнес, бьюти-индустрия, организаторы массовых мероприятий не могут воспользоваться обещанной государством мерой поддержки. Предприниматели массово жалуются на банки, которые отказываются выдавать кредиты под 3% либо выдвигают дополнительные условия и навязывают услуги.

Совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров и глава совета директоров «Росинтера» Ростислав Ордовский-Танаевский говорят, что их компаниям отказали в получении льготного кредита, несмотря на выполнение всех условий.

Однако сами банкиры утверждают, что все организации, которые соответствуют требованиям, льготные займы получили, а претензии представителей бизнеса назвали необоснованными. Проблемой уже заинтересовалось Минэкономики. Ближайшее совещание с участием представителей бизнеса намечено на 22 ноября.

Ранее комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам поддержал поправки об освобождении от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряда доходов граждан и организаций из-за пандемии коронавирусной инфекции.