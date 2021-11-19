Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лавров заявил о неприличии вопросов о том, что будет делать РФ, чтобы понравится... 15:08
Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в трех регионах России 15:07
В кабинет главы волгоградского Роспотребнадзора ворвались неизвестные 15:01
Общественники предложили ввести электронные ценники во всех магазинах России 14:57
В Англии считавшуюся навсегда утраченной поэму нашли в неожиданном месте 14:57
Родители подожгли сына, узнав, что он женился не на той 14:52
В оперштабе назвали уровень коллективного иммунитета россиян к COVID-19 14:51
Губерниев поддержал тренера женской сборной России по биатлону 14:49
Эксперты призвали не ждать снижения цен на «вторичку» в Москве... 14:48
На Гавайях появилась пивная река 14:46

Бизнес пожаловался на банки из-за отказов в льготных кредитах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Банки отнесли рестораторов в рисковую зону и даже не рассматривают их заявки, утверждают представители пострадавших в пандемию отраслей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Рестораторы, турбизнес, бьюти-индустрия, организаторы массовых мероприятий не могут воспользоваться обещанной государством мерой поддержки. Предприниматели массово жалуются на банки, которые отказываются выдавать кредиты под 3% либо выдвигают дополнительные условия и навязывают услуги.

Совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров и глава совета директоров «Росинтера» Ростислав Ордовский-Танаевский говорят, что их компаниям отказали в получении льготного кредита, несмотря на выполнение всех условий.

Однако сами банкиры утверждают, что все организации, которые соответствуют требованиям, льготные займы получили, а претензии представителей бизнеса назвали необоснованными. Проблемой уже заинтересовалось Минэкономики. Ближайшее совещание с участием представителей бизнеса намечено на 22 ноября.

Ранее комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам поддержал поправки об освобождении от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряда доходов граждан и организаций из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть