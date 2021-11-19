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Отечественные вышки связи оказались непригодны для операторов

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Крупнейшие российские операторы сотовой связи назвали прототипы российских базовых станций стандарта LTE непригодными для использования после испытаний. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на совместное письмо сотовых операторов главе Минцифры Максуту Шадаеву.

«Результаты не показали минимально требуемой функциональности для принятия решений об эксплуатационной применимости доступного отечественного оборудования в действующих сетях», — говорится в письме.

Компании обратились в министерство из-за того, что с 2023 года необходимо будет в обязательном порядке устанавливать при строительстве сетей только отечественное оборудование. При этом оно должно быть включено в реестр Минпромторга. Если это условие не будет исполнено, то операторы не смогут использовать частоты LTE.

Из-за того, что новые устройства не показали даже минимально требуемой функциональности, операторы до сих пор не приступили к полевым испытаниям образцов, сообщают операторы.

Ранее сообщалось, что МТС собирается продать свои вышки сотовой связи независимому оператору в первой половине 2022 года.

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