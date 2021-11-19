Эксперты рынка спрогнозировали, что средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что такой показатель был зафиксирован в 2017–2018 годах. В Дом.РФ указали, что на сегодняшний день ставки выросли до 8,87% на новостройки и до 9,26% на вторичное жилье. Это выше допандемийного уровня.

Заметное увеличение ипотечных процентов произошло 15 ноября. Девелоперам же приходится идти на уступки клиентам — предоставлять скидки на квартиры или субсидированную застройщиком ипотеку.

Специалисты предположили, что Центральный банк России (ЦБ) на ближайшем заседании, возможно, снова повысит ключевую ставку.

Операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов указал, что за увеличением размера ключевой ставки последует повышение ставок по кредитам в целом по рынку.

Г

лава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме 18 ноября заявила, что ипотечные ставки выросли меньше, чем инфляция за этот же период. Нет противоречия между доступностью ипотеки, считает глава регулятора, и ужесточением денежно-кредитной политики.

В октябре ЦБ повысил в пятницу ключевую ставку с 6,75% до 7,5%. Такое решение совет директоров регулятора принял на фоне инфляции, рост которой превышает прогнозы. О том, каких изменений следует ожидать в экономике, – в материале «Газеты.Ru».