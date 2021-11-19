Предложен способ компенсировать туристам 100% стоимости поездки при банкротстве оператора

Представители турбизнеса направили в Ростуризм предложение пересмотреть полностью или дополнить новыми инструментами современную систему финансового обеспечения туроператоров. Об этом пишут «Известия».

Для туроператоров могут узаконить механизмы поручительства и залога, помимо существующих на данный момент страховок и отчислений в фонды персональной ответственности.

Также в документе содержится более радикальное предложение: сформировать гарантийный фонд вместо всех действующих сейчас инструментов.

В обращении указывается, что этот механизм давно действует в разных странах мира и в случае банкротства туроператора туристам компенсируют до 100% стоимости поездки.

Глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов рассказал изданию,что теоретически в гарантийный фонд могут быть реорганизованы фонды персональной ответственности туроператоров с переносом аккумулированных в них средств. Эксперт считает, что в российских условиях нельзя начинать с нуля гарантийный фонд. На его счетах, отметил Мохов, на старте уже должно быть как минимум 3–4 млрд рублей.

Российское подразделение греческого «Музенидис Трэвел» объявило о банкротстве. Ежегодно компания отправляла на отдых до 500 тыс. россиян, это один из крупнейших туроператоров по Греции. Проблемы у головной компании «Музенидис Трэвел» начались летом — после смерти от коронавируса ее основателя Бориса Музенидиса. Оказалось, что у туроператора нет денег на счетах, накопились долги за оплату отелей и авиабилетов. Греческая компания задолжала российским туристам порядка 23 млн евро. Эксперты считают, что значительную часть этих денег пострадавшим клиентам никто не вернет.