Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-игрок сборной России приостановил карьеру 19:20
Курьер носил пожилой петербурженке билеты «банка приколов» вместо пенсии 19:17
Польский премьер выступил против создания гуманитарного коридора для нелегалов 19:12
В Минздраве рекомендовали пожилым прививаться «Спутником V» 18:59
Фигуристка Хромых выиграла короткую программу на турнире в Польше 18:54
Путин поручил повысить МРОТ в 2022 году 18:51
Путин поручил повысить в следующем году прожиточный минимум на 8,6% 18:50
Мужчина 5 лет зачеркивал в лотерее одинаковые числа и сорвал джекпот 18:50
Рашкин объяснил, почему не сразу признался в убийстве лося 18:47
В бундестаге назвали последствия задержки ввода «Северного потока — 2» 18:45

Миронов предложил ввести скидки на проезд для вакцинированных

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Введение скидок на поездки для привитых граждан будет эффективнее QR-кодов,что позволит гражданам и государству избежать ненужных расходов, считает глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, написав об этом в своем Telegram-канале.

«Мера позволит избежать социального напряжения и при этом обойдется гораздо меньшими потерями для перевозчиков и государства», — отметил политик.

Миронов считает, что возможные субсидии для авиакомпаний в случае введения QR-кодов эффективнее было бы направить на льготные билеты для привитых граждан. Это стало бы и дополнительным стимулом вакцинироваться, добавил он.

Минтранс уже предложил правительству до конца года выделить более 8 млрд рублей для компенсации убытков авиакомпаний.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что введение QR-кодов ставит на грань банкротства около 20% российских фитнес-клубов. Более 30% клиентов фитнес-клубов сегодня не могут воспользоваться оплаченными услугами без предъявления QR-кода.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть