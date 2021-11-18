Миронов предложил ввести скидки на проезд для вакцинированных

Введение скидок на поездки для привитых граждан будет эффективнее QR-кодов,что позволит гражданам и государству избежать ненужных расходов, считает глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, написав об этом в своем Telegram-канале.

«Мера позволит избежать социального напряжения и при этом обойдется гораздо меньшими потерями для перевозчиков и государства», — отметил политик.

Миронов считает, что возможные субсидии для авиакомпаний в случае введения QR-кодов эффективнее было бы направить на льготные билеты для привитых граждан. Это стало бы и дополнительным стимулом вакцинироваться, добавил он.

Минтранс уже предложил правительству до конца года выделить более 8 млрд рублей для компенсации убытков авиакомпаний.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что введение QR-кодов ставит на грань банкротства около 20% российских фитнес-клубов. Более 30% клиентов фитнес-клубов сегодня не могут воспользоваться оплаченными услугами без предъявления QR-кода.