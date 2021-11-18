Набиуллина заявила, что ситуация с инфляцией в России напоминает США и ФРГ в 1970-х годах

Руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация с ростом инфляции в России напоминает США и ФРГ в 1970-х. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если мы упустим время, не будем реагировать нашей денежно-кредитной политикой сразу, то потом ставку придется поднимать еще больше. Мы знаем это из исторического опыта и опыта других стран. Наша ситуация сейчас чем-то похожа на то, с чем столкнулись США и Германия в 70-е годы», — подчеркнула глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что в те годы Бундесбанк увеличил ставку, а ФРС продолжительное время сохраняла мягкую политику в ожидании, что все пройдет. Таким образом, инфляция в Германии достаточно быстро снизилась, за чем последовало восстановление экономического роста.

В это же время США вошли в период стагфляции. Последствия для экономического роста Штатов ощущались еще долгие годы, отметила глава ЦБ.

Ранее в Минэкономразвития России опубликовали экономический обзор, в котором говорится, что российская инфляция ускорилась до 8,1% по сравнению с 8,07%, о которых сообщалось на прошлой неделе.