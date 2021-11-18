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Лето оказалось самым выгодным временем для покупки жилья

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«Газета.Ru»

Летом выгоднее всего совершать сделки с недвижимостью. Это касается как продаж квартир, так и их покупок, причем и новостроек, и вторичного сегмента. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Самым удачным временем для покупок жилья на вторичном рынке, как ни странно, считается лето – с середины июня до середины августа. В этот период времени, как правило, резко снижается деловая активность», — отметил эксперт.

Так как многие участники рынка разъезжаются по отпускам, спрос на недвижимость снижается, поэтому многие продавцы идут на уступки и определенные скидки потенциальным приобретателям. Средний размер скидки, которую можно получить в этом время, составляет 5% от стоимости жилья, считает экономист.

Если речь идет о новостройках, то, по мнению собеседника «Прайма», лучше всего покупать в конце кварталов, полугодий и года. Обычно в это время продавцам необходимо выполнить определенные планы, и они могут легко уступить клиентам.

«Кстати, нельзя забывать о том, что в сегменте новостроек тоже можно спокойно выторговывать скидки – в эти моменты они могут быть в два раза больше, чем заявляет менеджер», — рассказал Кричевский.

Как пояснил финансист, в продаже самое актуальное время это март-апрель, сентябрь-октябрь, а также недели перед новогодними праздниками. В эти периоды спрос на вторичную недвижимость сильно возрастает.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что для большинства россиян ипотека является единственным доступным способом приобретения жилья и для них предусмотрен целый спектр ипотечных программ.

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