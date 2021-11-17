Сбер признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в РФ

Сбер стал обладателем награды «Лучший банк в кредитовании малого бизнеса» по версии премии Frank Small Business Loans Award 2021.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 17 ноября.

Кроме, того банк победил в номинации «Минимальный пакет документов в кредитовании малого бизнеса».

Сбер не собирается останавливаться на достигнутом, заявил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Алексей Шашкин.

Он пообещал, делать «всё возможное, чтобы предпринимателям было ещё выгоднее, проще и комфортнее с нами взаимодействовать».

«Дальше будет еще быстрее и удобнее», - заверил Шашкин.