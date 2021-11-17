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Бизнес Германии сожалеет об отсрочке сертификации оператора «Северного потока — 2»

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Maxim Shemetov/Reuters

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) выразил сожаление в связи с отсрочкой сертификации оператора «Северного потока — 2», передает агентство DPA со ссылкой на председателя организации Оливера Хермеса.

«Мы сожалеем о задержках в процессе сертификации «Северного потока — 2», но доверяем Федеральному сетевому агентству и его независимой экспертизе», — сказал он.

Хермес также отметил, что российский трубопроводный газ на сегодняшний день значительно дешевле голубого топлива на спотовом рынке. По его словам, «Северный поток — 2» сделает решающий вклад в энергетическую безопасность ФРГ и диверсификацию немецких маршрутов поставок.

16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

В МИД ФРГ заявили, что решение о приостановке сертификации не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии.

Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер выразил мнение, что такое решение может быть связано с тем, что немецкий регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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