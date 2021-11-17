Маск увеличил выручку от продажи акций Tesla почти до $9 млрд

Гендиректор Tesla Илон Маск на протяжении последней недели распродал акции своей компании на сумму около $9 млрд. Об этом пишет Reuters.

За последнюю неделю основатель Tesla Илон Маск продал около 8,2 млн акций компании примерно за $8,8 млрд. Из всей 10-процентной доли в компании Маск продал практически половину.

Во вторник, 16 ноября, генеральный директор Tesla продал 934 091 акцию на сумму около $973 млн. Почти столько же бумаг Маск отдал днем ранее, выручив $930 тыс.

Маск стал продавать акции после опроса в Twitter по поводу того, стоит ли ему продать 10% принадлежащей ему доли в Tesla. Тогда большинство пользователей проголосовали за продажу активов.

Чтобы выполнить обещанное, бизнесмену нужно реализовать в общей сложности около 17 млн акций Tesla. До выполнения намеченного Маску осталось продать еще 8,2 млн акций.

Ранее сообщалось, что акции компании Tesla упали 15 ноября, в результате чего рыночная стоимость производителя электромобилей упала ниже $1 трлн. Падение стоимости акций произошло после словесного конфликта между Маском и американским политиком Берни Сандерсом в Twitter.