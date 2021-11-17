В Подмосковье может появиться платная трасса в составе «большой бетонки»

На востоке Московской области появится еще одна платная дорога, которая будет идти в обход городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево в составе «большой бетонки» А-108. Об этом пишет «Коммерсант».

Проект обхода населенных пунктов Орехово-Зуево, Ликино-Дулево и других был готов еще в 2010-х годах, и из 22 км было построено лишь 9 км от трассы М-7 до Ожерелок. Затем стройка заморозилась из-за недостатков проектной документации.

В сентябре 2021 года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял, что достраивать дорогу будет госкомпания, и соответствующие договоренности были достигнуты. По сообщению источника издания, также рассматривается сценарий, чтобы забрать эту часть трассы в госкомпанию и построить как платную, с привлечением внебюджетных средств.

Однако член общественного совета при подмосковском Минтрансе Андрей Мухортиков считает, что делать дорогу платной – неправильно. Основной смысл обхода заключается в выведении транзитного трафика из Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Если же дорога станет платной, то часть транзита так и останется в городах.

Ранее сообщалось, что в России усовершенствуют методику выделения средств на строительство и ремонт региональных и местных дорог, в частности, будет учитываться наличие поручений президента и правительства, стоимость самих проектов и соотношение получаемых регионами акцизов к протяженности самих дорог.