Банки начали повышать ставки по ипотеке

Повышение ключевой ставки ЦБ привело к тому, что часть российских банков стала увеличивать ипотечные ставки. Другие рассматривают возможность повышения, пишет РБК.

Повысил ставки по ипотеке крупнейший российский банк — Сбербанк. Базовая ставка при покупке жилья в новостройках составляет 8,8% (+0,4 п.п.), при покупке квартиры на вторичном рынке — 9,1% (+0,6 п.п.). Это уже третье повышение ставки банка в 2021 году.

Вслед за Сбербанком о планах повысить ставки по ипотеке сообщил ВТБ, где с 22 ноября для приобретения квартир в новостройках и на вторичном рынке ставки составят 9% годовых, то есть повышение произойдет на 0,7 п.п. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 9,1% годовых. Ставки в рамках госпрограмм не изменятся.

На повышение ипотечных ставок уже отреагировал Росбанк: с 11 ноября 2021 года произошло увеличение ставки на 0,75 п.п. По новым условиям минимальная ставка по ипотеке составит 7,85% но вторичном рынке и в новостройках, для готовых домов – от 8,85%.

Альфа-Банк также повысил на 0.3 п.п. ставки по программам «Строящееся жилье» и «Рефинансирование». При покупке жилья в новостройке новая ставка составляет 9,09% годовых, на вторичке — 7,99%.

Некоторые банки еще не успели пересмотреть ставки по ипотеке после повышения ключевой. Но не исключают роста ставок в ближайшей перспективе.

В большинстве банков не исключают, что уже случившееся повышение ставок — не последнее. Если Банк России продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, то цена ипотеки продолжит расти.

Ранее Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке для семей с детьми на 0,3 п.п. Скидка распространится на зарплатных клиентов, которые могут внести в качестве первоначального взноса 20% от стоимости жилья.