На Украине перечислили условия для успешной сертификации «Северного потока — 2»

Процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» возобновится, как только Федеральное сетевое агентство Германии и собственник трубопровода придут к компромиссу. Такое мнение выразил руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев в статье для издания «Главред».

По его словам, этот компромисс может проявиться в условной передаче прав собственности, формальном изменении структуры акционеров или уточнении ряда норм в уставных документах.

Эксперт также добавил, что процесс налаживания юридических вопросов не затянется надолго, и технический вопрос решат в ближайшем будущем.

16 ноября немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что США пытаются остановить запуск российского газопровода «Северный поток — 2», используя в качестве повода для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии, а также сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину.