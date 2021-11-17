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На Украине перечислили условия для успешной сертификации «Северного потока — 2»

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Joerg Sarbach/AP

Процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» возобновится, как только Федеральное сетевое агентство Германии и собственник трубопровода придут к компромиссу. Такое мнение выразил руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев в статье для издания «Главред».

По его словам, этот компромисс может проявиться в условной передаче прав собственности, формальном изменении структуры акционеров или уточнении ряда норм в уставных документах.

Эксперт также добавил, что процесс налаживания юридических вопросов не затянется надолго, и технический вопрос решат в ближайшем будущем.

16 ноября немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что США пытаются остановить запуск российского газопровода «Северный поток — 2», используя в качестве повода для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии, а также сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

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