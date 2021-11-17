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Банки допустили обнуление тарифов на переводы

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AP

Пять российских банков допустили отказ от комиссий за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона. Об этом пишут «Известия» .

По данным издания, пойти на отказ от комиссии на этот вид услуг готовы МКБ, «Зенит», «Открытие», «Санкт-Петербург» и «Дом.рф».

Ранее сообщалось, что с апреля 2022-го платежная система Visa планирует обнулить тарифы для кредитным организаций на перечисления по номеру телефона вслед за Mastercard. Для переводов будет задействован сервис Visa Alias.

Но решение о стоимости операции для клиентов банка остается за кредитной организацией.

В среднем такие транзакции облагаются комиссией 1–1,5%, но не менее 30–50 рублей.

Решение иностранного сервиса вызвано конкуренцией с активно развивающейся национальной системой быстрых платежей (СБП) от Центрального банка России.

Сейчас банки платят три рубля межбанковой комиссии, а также комиссию платежной системе десять центов и 0,05% за переводы внутри страны.

Ранее эксперт объяснил, что решение Visa о тарифах не обязательно приведет к обнулению комиссий для клиентов. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов заявил, что платежные системы не вмешиваются в тарифную политику банков. Поэтому отмена комиссий, скорее всего, приведет к тому, что банки начнут устанавливать комиссии самостоятельно.

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