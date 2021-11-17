Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг

Центральный Банк России (ЦБ) планирует обязать банки предоставить клиентам возможность отказаться от оказания им услуг в дистанционной форме. Об этом рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в ходе открытой дискуссии президента Ассоциации российских банков, пишет ТАСС.

Представитель регулятора уточнил, что эта мера входит в план по противодействию методам социальной инженерии.

Сычев считает, что это снизит риски для клиента, когда он находится под воздействием злоумышленников. В Банке России указали, что при общении в отделение финансовой организации с операционистом, у клиента будет гораздо больше шансов сохранить свои деньги.

Еще одним новшеством станет оперативный обмен информацией с правоохранительными органами. Планируется наладить обмен данными о тех лицах, которые участвуют в выводе похищаемых денег. По словам Сычева, это позволит правоохранительным органам существенно сократить сроки расследования.

Ранее сообщалось, что в России запустили обучающий курс о социальном предпринимательстве.