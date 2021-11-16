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В Молдавии рассказали о проблемах с оплатой топлива «Газпрома»

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Павел Львов/РИА «Новости»

Директор национального агентства по энергетике Молдавии Штефан Крянгэ заявил, что компания «Тираспольтрансгаз» не может расплатиться за топливо с «Газпромом» из-за отсутствия лицензии. Об этом он сообщил порталу Newsmaker.

«Тираспольтрансгаз» просит нас выдать лицензию поставщика газа, а эта компания занимается транспортировкой газа по газопроводу. Мы не можем выдать лицензию газотранспортной компании», — сказал он.

По его словам, необходимо создать другую компанию, которая будет заниматься поставкой газа.

Ранее бывший президент Молдавии и глава Соцпартии Игорь Додон указал, что новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за 30 лет и это является катастрофой для населения.

Додон уверен, что с Россией о поставках природного газа можно было договориться на условиях двухлетней давности, тогда цена была бы на уровне $230-240. Он считает, что для государств, у которых дружественные отношения с РФ — Венгрии и Сербии — газ дешевле.

Додон также заявил, что долг за газ перед Россией Кишинев может погасить за счет средств государственного бюджета или включить долг в тариф.

На данный момент «Молдовагаз» должен России около $700 млн за поставляемый газ. Эта цифра не учитывает поставки газа в Приднестровье.

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