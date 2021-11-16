В России запустили обучающий курс о социальном предпринимательстве

В рамках образовательного проекта «БизнесКласс» Сбер, Московская школа управления СКОЛКОВО и Google запустили образовательный курс «Социальное предпринимательство». О старте курса стороны объявили в ходе дискуссии «Малый бизнес: как найти баланс между прибылью и социальным воздействием», сообщает пресс-служба Сбера.

На мероприятии обсудил такие темы, как концепция социального предпринимательства, социальное воздействие бизнеса и методы его измерения, импакт-инвестиции, государственная поддержка, маркетинг, привлечение капитала и другие. Эти же темы разбираются и в рамках образовательного курса «Социальное предпринимательство».

«Мы с командой Google пять лет назад начали пошаговое развитие различных предпринимательских навыков и обнаружили, что многие люди, которые только мечтают стать предпринимателями, ищут бизнес-модель, ищут вдохновение. И социальное предпринимательство может быть одной из таких моделей. У людей, которые занимаются социальным предпринимательством, в первую очередь появляется идея, потом уже — бизнес-план и финансирование. Найти свою бизнес-модель и помогает программа «БизнесКласс». Из миллиона участников программы порядка 14 тысяч уже открыли свое дело. В 60% случаев у действующих предпринимателей улучшились бизнес-показатели после того, как они поучаствовали в программе. У нас более 3 млн активных клиентов (в России всего порядка 5 млн активных компаний), и нам критически важно, чтобы компании росли вместе с нами: мы хотим быть источником роста и помощи в росте бизнеса наших компаний, хотим быть банком для успешных социальных предпринимателей», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Курс полностью бесплатный и состоит из 12 видеоуроков. Его можно проходить онлайн в любое удобное время. Как и все курсы программы «БизнесКласс», он подходит для участников, находящихся на любом этапе бизнес-пути, в том числе для новичков.

Преподавателями курса стали 14 опытных предпринимателей, экспертов, преподавателей и управленцев. Среди них заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов; Президент и профессор Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов; генеральный директор и основатель компании «Убиратор» Никита Никишкин; исполнительный директор фонда «Абсолют-Помощь» и благотворительного фонда Александра Светлакова «Свет», преподаватель Высшей школы экономики Анна Скоробогатова и другие.