Врача и двух студенток медвуза из Волгограда арестовали за продажу сертификатов о вакцинации

Врача поликлиники №5 и двух студенток медвуза в Волгограде арестовали за продажу сертификатов о вакцинации, сообщили в пресс-службе МВД по Волгоградской области.

«За получением незаконной услуги к фигурантам обратились как минимум 47 как местных, так и иногородних жителей. При задержании у мужчины были изъяты готовые к выдаче сертификаты о прохождении вакцинации, а также порядка 30 незаполненных бланков сертификатов с печатями медучреждения», – уточнили в ведомстве.

Врачу помогали две студентки медицинского вуза 22 и 27 лет: они передавали ему информацию о людях, желающих купить справки о вакцинации.

Ранее следователи выяснили, что поддельные сертификаты 26-летний терапевт выдавал с апреля по август 2021 года за взятки, а неиспользованную вакцину уничтожал. Общая сумма взяток составила около 171 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.

В отношении врача и студенток возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», на врача завели второе уголовное дело – по ч. 1 ст. 292 «Служебный подлог».