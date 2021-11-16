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МТС заявила о продаже вышек связи в первой половине 2022 года

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Depositphotos

МТС собирается продать свои вышки сотовой связи независимому оператору в первой половине 2022 года. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал президент компании Вячеслав Николаев.

«Сейчас идет процесс выделения башен в отдельную компанию, после чего возможна продажа. Сейчас в портфеле МТС около 23 тысяч антенно-мачтовых сооружений (АМС), он самый большой на рынке», — отметил глава компании.

На фоне уже объявленных ранее сделок по продаже башенных активов «Вымпелкома» и «МегаФона» портфель МТС может быть оценен в 90–100 млрд руб. По словам Николаева, решение о выделении башен МТС в дочернее ООО «БИК» было принято на внеочередном общем собрании акционеров 30 сентября. При этом в компании не раскрывают, с кем ведутся переговоры.

Партнер инвестиционного банка Aspring Capital Сергей Айрапетов считает, что стоимость актива МТС была задана после уже совершенных ранее аналогичных сделок. Если продажа состоится, то эта сделка сформирует окончательную структуру российского башенного рынка.

Ранее сообщалось, что МегаФон и Kismet Capital Group заключили сделку, в результате которой на российском рынке башенной инфраструктуры появится ведущий независимый федеральный игрок.

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