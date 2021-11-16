Миллиардер назвал сдерживание цен на продукты бессмысленным

Глава Crocus Group Араз Агаларов в интервью РБК назвал практику сдерживания цен на продукты бессмысленной.

Бизнесмен считает, что цены на продукты растут вслед за увеличением расходов из-за подорожания топлива и удобрений. Например, если сахар у поставщика стоит 20 рублей, то его перепродают за 22 рубля. Если входная цена становится 40 рублей, то потом он продается по 44 рубля.

Агаларов отметил, что повышение цен в торговых сетях происходит не по чьей-то воле, а в результате рыночных процессов. Однако в России маленький потребительский спрос, так как доходы населения находятся на низком уровне. При этом в США пособие по безработице составляет $2,8 тыс., что позволяет обеспечивать высокий потребительский спрос.

«У нас другая крайность — средняя зарплата и пенсии очень низкие. Все это в сумме создает достаточно проблемную ситуацию в торговле — у арендаторов в торговых центрах и далее по цепочке», — заключил миллиардер.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что государство планирует увеличить поддержку производителей овощей и мяса, чтобы не допустить роста цен.