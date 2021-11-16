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В Германии прокомментировали решение о приостановке сертификации «Северного потока — 2»

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Решение о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2» не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник из ФРГ.

Уточняется, что приостановка сертификации продлится 4-6 недель. Дипломат подчеркнул, что это решение не отразится на сроках сертификации, их увеличения ожидать не стоит.

Ранее 16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

Комментируя данную ситуацию, старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что «Северный поток — 2» может быть запущен к концу отопительного сезона.

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