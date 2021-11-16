Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения компаний и госструктур от кибератак

Облачный провайдер #CloudMTS совместно с компанией BI.ZONE запустили комплексный сервис по многоуровневой защите веб-приложений, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Решение предназначено для сферы e-commerce, банков, страховых организаций, которые используют интернет-продажи и личные кабинеты пользователей. Представители госсектора смогут обезопасить интернет-ресурсы для предоставления услуг населению и получат решение, которое базируется на разработке из реестра отечественного ПО.

Сообщается, что решение позволяет избежать ручной настройки. Специалисты будут самостоятельно формировать политики защиты, круглосуточно следить за инцидентами и реагировать на них. Не нужно закупать и обслуживать ИТ-оборудование, на котором разворачивается сервис. Сервис доступен в облаке провайдера по подписке, что позволяет кратно снизить затраты.

«Решение «MTS WAF Premium» дает комплексную защиту, включая анализ уязвимостей, мониторинг и реагирование на угрозы в режиме 24/7, поддержку работы системы. При этом неважно, где размещаются защищаемые сервисы — на собственных ресурсах компании, в облаке МТС или на платформах других провайдеров», — отметил руководитель по развитию продуктов информационной безопасности облачного бизнеса МТС Александр Карпузиков.

«Новый сервис поможет компаниям, которые в режиме нон-стоп работают для своих клиентов, например, различным онлайн-сервисам, хранящим данные миллионов пользователей по всей стране», — добавил директор по росту BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.

Российские заказчики смогут защитить свои ресурсы от кражи персональных данных и денежных средств пользователей, нарушения работоспособности и подмены веб-страниц, проникновения в ИТ-инфраструктуру. До 2025 года аналитики IDC прогнозируют облачному рынку в России рост со среднегодовыми темпами 18,6%.