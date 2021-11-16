Кредитный портфель ключевых клиентов Сбера приблизился к 11 трлн рублей

Вице-президент Сбера, директор департамента ключевых клиентов Ольга Харламова рассказала о том, что объем кредитного портфеля ключевых клиентов Сбера приближается к 11 трлн рублей в 2021 году.

«На сегодняшний день мы участвуем в большинстве инвестиционных проектов и предоставляем финансирование в разных форматах, на двусторонней основе, у нас очень активно развивается кредитование в рамках Фабрики проектного финансирования совместно с ВЭБ.РФ. Также мы сделали много крупных сделок в составе синдикатов, и на сегодняшний день объем нашего кредитного портфеля приближается к 11 трлн рублей – это портфель на ключевых клиентах Сбера», — отметила она.

По словам Харламовой, в 2022 году Сбер планирует наращивать доходы (в среднем более 14%). Аналитики банка отмечают, что маржа на классических банковских продуктах снижается, а рост стоимости заимствований не способствует расширению интереса к кредитам.

«Дополнительная нагрузка для нас как для кредитующего банка идет со стороны публичных рынков – многие крупнейшие компании выходят на рынки бондов, за последнее время происходит много IPO, поэтому интерес к классическому кредитованию не такой активный, как был годами ранее. Также мы видим, что сейчас наши предприниматели не столь активны в реализации инвестиционных проектов – это тоже связано с рыночной ситуацией и ситуацией вокруг регулирования. Соответственно, для исполнения амбициозных планов мы вынуждены искать новые источники доходов», — пояснила вице-президент Сбера.

Харламова добавила, что Сбер, находясь в поисках новых путей развития, трансформирует себя изнутри и помогает трансформироваться своим клиентам.