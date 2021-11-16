Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Латвии заявили о скором завершении временного забора на границе... 13:31
В РСТ рассказали, во сколько обойдется отдых на Кубе после снятия ограничений... 13:31
Капризов объяснил серию из восьми матчей без голов на старте сезона 13:31
Шура хотел уйти из «Суперстара» из-за недружелюбной обстановки 13:31
Власти Тюмени ввели QR-коды в банях, клубах и салонах красоты 13:28
Пугачева дала Алибасову миллион на ремонт 13:25
Ким Чен Ын посетил только что построенный город на границе с Китаем 13:22
Умер режиссер-документалист Сергей Лепихин 13:21
На Филиппинах одобрили «Спутник Лайт» для бустерной вакцинации 13:21
«АвтоВАЗ» показал новую Lada для ДПС 13:19

Кредитный портфель ключевых клиентов Сбера приблизился к 11 трлн рублей

close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вице-президент Сбера, директор департамента ключевых клиентов Ольга Харламова рассказала о том, что объем кредитного портфеля ключевых клиентов Сбера приближается к 11 трлн рублей в 2021 году.

«На сегодняшний день мы участвуем в большинстве инвестиционных проектов и предоставляем финансирование в разных форматах, на двусторонней основе, у нас очень активно развивается кредитование в рамках Фабрики проектного финансирования совместно с ВЭБ.РФ. Также мы сделали много крупных сделок в составе синдикатов, и на сегодняшний день объем нашего кредитного портфеля приближается к 11 трлн рублей – это портфель на ключевых клиентах Сбера», — отметила она.

По словам Харламовой, в 2022 году Сбер планирует наращивать доходы (в среднем более 14%). Аналитики банка отмечают, что маржа на классических банковских продуктах снижается, а рост стоимости заимствований не способствует расширению интереса к кредитам.

«Дополнительная нагрузка для нас как для кредитующего банка идет со стороны публичных рынков – многие крупнейшие компании выходят на рынки бондов, за последнее время происходит много IPO, поэтому интерес к классическому кредитованию не такой активный, как был годами ранее. Также мы видим, что сейчас наши предприниматели не столь активны в реализации инвестиционных проектов – это тоже связано с рыночной ситуацией и ситуацией вокруг регулирования. Соответственно, для исполнения амбициозных планов мы вынуждены искать новые источники доходов», — пояснила вице-президент Сбера.

Харламова добавила, что Сбер, находясь в поисках новых путей развития, трансформирует себя изнутри и помогает трансформироваться своим клиентам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть