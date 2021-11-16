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В Госдуме спрогнозировали рост цен на масло и сахар

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Государственной думе спрогнозировали рост цен на масло и сахар, сообщает радио «Говорит Москва».

«Мы же все помним, что рост цен именно на эти продукты год назад уже был побежден. Это же уже было. Нам уже рассказали, как замечательно все победили. Поэтому стоит готовиться к новой победе и соответственно к новому скачку цен. Ведь причина роста цен — это злоупотребление монопольным положением, тотальное и системное в каждой точке», — рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

До этого вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар.

«Двигатель роста цен — не просто произвол монополии, а испуг монополистов. Они смотрят на государство, видят его неадекватность, достаточно часто напоминающее невменяемость, и они пугаются. А когда монополист пугается, он задирает цены», — пояснил Делягин.

Ранее в Минсельхозе пообещали не допустить роста цен на продукты в России.

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