В Красногорске вместо башни Трампа построят жилой комплекс

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что компания отказалась от строительства Trump Tower у метро «Мякинино» в подмосковном Красногорске в пользу жилого комплекса.

«Весной 2022 года мы начнем развивать эту территорию с «Дом.РФ». Там будет современная квартальная жилая застройка с рабочими местами и со всей инфраструктурой: жилье, апартаменты, детские сады, школы, спортивный центр, бассейны и ледовые арены», — рассказал бизнесмен в интервью РБК.

Общая площадь проекта составит 500 тыс. квадратных метров, а бюджет строительства — 85 млрд рублей. Объекты будут возводиться поочередно, первые здания планируется достроить в 2023 году.

Раньше на этой территории Crocus Group планировала построить комплекс из 14 небоскребов, основную часть зданий должны были занять офисы, также планировалось возвести гостиницы. Одной из башен в комплексе могла стать Trump Tower, об этом сообщал сам предприниматель Дональд Трамп в 2013 году. После избрания бизнесмена президентом США в 2016 году в Crocus Group заявили, что вместо Trump Tower построят другую башню — Agalarov Tower.

По словам Агаларова, компания отказалась от идеи строительства бизнес-квартала, так как она потеряла актуальность.