Борис Джонсон предрек Европе выбор между российскими углеводородами и Украиной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Европе придется сделать выбор между российскими углеводородами и поддержкой Украины, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности», — сказал британский политик.

При этом он подчеркнул, что поддержка Киева не значит, что Великобритания и Европейский союз намерены противостоять России или стратегически дестабилизировать ее. Джонсон заявил, что королевство рассчитывает сотрудничать с теми государствами, которые разделяют его ценности «в области демократии и свободы».

Ранее 16 ноября выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона, премьер- министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины. При этом политик подчеркнул, что это делается не ради вражды с Россией.