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Бизнес в РФ хотят освободить от НДС при передаче товаров на благотворительность

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В России могут внести изменения в Налоговый кодекс и освободить бизнес от уплаты НДС по товарам, которые передаются некоммерческим организациям (НКО) в рамках благотворительности. С соответствующим предложением выступило Минэкономразвития. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В документе говорится, что новые меры позволят налогоплательщикам не восстанавливать НДС при передаче на безвозмездной основе социально значимых товаров НКО. Из перечень установит правительство. Стоимостный объем продукции, которые могут освободить от НДС, предлагается ограничить 1% от выручки.

Опрошенные изданием эксперты считают, что предлагаемые меры помогут снизить издержки ритейлеров на благотворительность и простимулируют развитие фудшеринга.

Ранее Госдума приняла закон, освобождающий от НДС предприятия общественного питания с выручкой до 2 млрд рублей в год.

В июне текущего года президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил запустить пилотный проект для общепита, освободив от НДС предприятия с выручкой не более 2 млрд рублей в год. Согласно проекту, это позволит компаниям данного сегмента плавно перейти от одного налогового режима к другому.

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