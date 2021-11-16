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Комитет Госдумы одобрил налоговые льготы гражданам и организациям из-за пандемии

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РИА «Новости»

Комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам поддержал поправки об освобождении от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряда доходов граждан и организаций из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости.

Освобождены от НДФЛ доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, рассказал замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Субсидии для малого бизнеса, полученные в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии, освобождаются от налога на прибыль.

Если доходы граждан составляют 1 МРОТ (12 792 рубля), полученных в рамках мер господдержки в связи с пандемией коронавируса, они освобождаются от НДФЛ и страховых взносов Эта льгота предоставляется однократно и касается россиян, которые работают предприятиях и НКО, получающих субсидии на поддержку занятости и борьбу с пандемией.

От НДФЛ и налога на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, если они их получили по итогам участия в соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях организациями от НКО, учрежденных в соответствии с указами президента.

От НДФЛ освобождаются доходы от продажи жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья с целью улучшения жилищных условий.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев разъяснил, каким дачникам не нужно платить налог с продажи самовыращенных овощей. Если он не нанимал для сбора урожая людей, площадь его участка не превышает 0,5 гектара, то налог платить не нужно, разъяснил эксперт

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