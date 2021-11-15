В ЛНР заявили, что Киев хотел «по-тихому» договориться о поставках электроэнергии

Киев собирался незаметно договориться о поставках угля и электроэнергии с самопровозглашенными республика Донбасса. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал глава непризнанной ЛНР Леонид Пасечник.

«Никаких цен и никаких условий не обсуждалось. Киев был заинтересован в организации по-тихому поставок им электроэнергии и угля, потому что в стране у них энергетический кризис и стоят они на пороге веерных отключений», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила, что Киев собирается закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях Донбасса. По ее словам, вопрос о коммерческих поставках электроэнергии и угля был затронут 9 ноября на подгруппе по экономическим вопросам.

Глава МИД ЛНР и полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего в свою очередь заявил, что республики Донбасса готовы обсуждать данный вопрос.