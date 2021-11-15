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В «Газпроме» заявили, что поставки газа в Китай на 30% превышают контрактные показатели

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В «Газпроме» заявили, что поставки газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» более чем на 30% превышают контрактные показатели, сообщает РИА «Новости».

«Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». С начала месяца они ежедневно превышают суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума – были выше на 35,4% суточных обязательств «Газпрома», — указано в сообщении.

Ранее эксперты рассказали о плюсах и минусах китайского газового маршрута.

Действующий газопровод «Сила Сибири», введенный в эксплуатацию в конце 2019 года, позволяет ежегодно перекачивать не более 10 млрд кубометров топлива, что значительно ограничивает экспортные возможности России на китайском направлении.

По словам заведующего кафедрой нефтегазового дела и нефтехимии инженерной школы Дальневосточного федерального университета Александра Гулькова, текущие условия поставок российского газа более выгодны Китаю, чем самой России.

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