В «Газпроме» заявили, что поставки газа в Китай на 30% превышают контрактные показатели

В «Газпроме» заявили, что поставки газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» более чем на 30% превышают контрактные показатели, сообщает РИА «Новости».

«Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». С начала месяца они ежедневно превышают суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума – были выше на 35,4% суточных обязательств «Газпрома», — указано в сообщении.

Ранее эксперты рассказали о плюсах и минусах китайского газового маршрута.

Действующий газопровод «Сила Сибири», введенный в эксплуатацию в конце 2019 года, позволяет ежегодно перекачивать не более 10 млрд кубометров топлива, что значительно ограничивает экспортные возможности России на китайском направлении.

По словам заведующего кафедрой нефтегазового дела и нефтехимии инженерной школы Дальневосточного федерального университета Александра Гулькова, текущие условия поставок российского газа более выгодны Китаю, чем самой России.