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В фитнес-сообществе подсчитали убытки от введения QR-кодов

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Введение QR-кодов ставит на грань банкротства около 20% российских фитнес-клубов, рассказала «Газете.Ru» президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По словам эксперта, без прививки или справки переболевшего сегодня нельзя попасть в спортивные клубы в Пермском крае, Астраханской и Свердловской областях и ряде других регионов.

«QR-коды убивают фитнес-бизнес: около 15-20% российских клубов на грани банкротства. Предприниматели отрасли ведут переговоры с региональными органами власти о поддержке, но результат пока отсутствует. Без существенных мер поддержки, в том числе специальных региональных, отрасли пережить четвертую волну будет крайне сложно», — заявила Силина.

По ее словам, более 30% клиентов фитнес-клубов сегодня не могут воспользоваться оплаченными услугами без предъявления QR-кода. Также растет процент возвратов за раннее приобретенные услуги: в среднем по России желающих вернуть деньги около 20-35%.

«Нерабочие дни» провалили продажи в октябре в среднем по России на 25,7%. В некоторых регионах падение объема выручки доходит до 55% и выше. Краткосрочный локдаун «опрокинул на лопатки» московский рынок фитнес-услуг, на который приходится 47% от общего объема. По нашим оценкам, потери составили около 2 млрд 373 млн рублей. После открытия клубов 8 ноября рынок фитнес-услуг начал показывать небольшое оживление. В первой декаде ноября выручка по рынку фитнес-услуг просела в среднем на 40%», — рассказала Силина.

Национальное фитнес-сообщество не раз обращалось в Минфин и Минэконом России с просьбой внедрить системные меры поддержки и освободить фитнес-клубы от уплаты всех налогов за четвертый квартал 2021 года.

«Необходимо снизить страховые взносы до 15% на весь фонд заработной платы. Внедрить снижение налогов на землю, имущество и отказаться от пересмотра кадастровой стоимости в сторону увеличения для владельцев коммерческой недвижимости, которые предоставляют площади в аренду фитнес-операторам. Чтобы арендодатели пошли на понижение стоимости арендных платежей. В ряде регионов удалось добиться небольших скидок в размере 10%-20% по количеству отдельных объектов в сетях. Однако этого недостаточно, чтобы восполнить кассовый разрыв, связанный с резким падением объемов продаж и помочь отрасли выйти из очередного пике», — обратила внимание Силина.

По ее мнению, для отрасли важно ввести программы кэшбэка по аналогии с турсферой, мораторий на возвраты, действующие в авиаотрасли. Данная мера позволит потребителю выбирать между дешевым вариантом стоимости и безвозвратным, либо дорогим, но с возвратом в случае отказа, пояснила Силина.

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