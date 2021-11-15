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Эксперт: решение Visa о тарифах не обязательно приведет к обнулению комиссий для клиентов

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов заявил, что отмена Visa комиссий за переводы с карты на карту не обязательно будет введена и для клиентов кредитных организаций. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, платежные системы не вмешиваются в тарифную политику банков. Поэтому отмена комиссий, скорее всего, приведет к тому, что банки начнут устанавливать комиссии самостоятельно.

Достов добавил, что мировым платежным системам нужно будет искать конкурентные преимущества, не связанные с тарифами, чтобы конкурировать с СБП.

Ранее платежная система Visa вслед за Mastercard решила убрать комиссию на перевод средств с карты на карту по номеру телефона. В начале ноября компания разослала кредитным организациям письма с сообщением об обнулении комиссии, пишет издание.

Решение спровоцировано активным ростом переводов через систему быстрых платежей (СБП) от российского Центробанка, полагают эксперты.

Сейчас банки платят три рубля межбанковой комиссии, а также комиссию платежной системе десять центов и 0,05% за переводы внутри страны. При этом берут с клиентов не менее одного процента от суммы перевода.

В Visa указали, что считают расширение использования сервиса переводов с карты на карту одним из важных направлений бизнеса в России.

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