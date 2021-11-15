Сбер снизил ставки по семейной ипотеке

Сбер снижает ставку по льготной ипотеке для семей с детьми на 0,3%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что скидка распространится на зарплатных клиентов, которые могут внести в качестве первоначального взноса 20% от стоимости жилья.

По программе ипотеки с государственной поддержкой граждане могут купить готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить частный дом. Ипотеку могут взять семьи, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года родился ребенок. Также это касается тех семей, в которых есть ребенок с инвалидностью, родившийся не позднее 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей при приобретении жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 6 млн рублей — при покупке жилья в других субъектах Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Сбере прогнозируют стабилизацию цен на недвижимость в первом полугодии 2022 года. Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что в компании не прогнозируют дальнейший рост цен.