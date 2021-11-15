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Эксперты предсказали подорожание вин из Франции и Италии на треть

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Depositphotos

По прогнозам Роскачества, вина из Италии и Франции могут подорожать практически на треть. Этому могут способствовать повышение цен на газ в Европе (цена стеклянной бутылки), цен на алюминий (стоимость укупорки), европоддонов и общее подорожание транспортировки.

За первые девять месяцев 2021 года импорт винодельческой продукции в Россию увеличился на 23% (33 млн литров), а игристых вин и шампанского — на 50% (на 30 млн литров).

При увеличении показателей импорта производство вина упало на 70 млн литров. Так, на мировом рынке вина сложился дефицит — более 5 млн литров. Он может стать хуже в 2022 году, так как урожай винограда в мире сокращается, отмечается в сообщении организации.

Сложившаяся ситуация может открыть большие возможности для качественных российских вин в ценовой группе до 400 рублей, считают в Роскачестве.

Ранее сообщалось, что в России за первые девять месяцев 2021 года уменьшился импорт свежего и мороженого мяса, но при этом увеличился импорт цитрусовых, кофе и чая, а также экспорт водки.

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