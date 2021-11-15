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В ГБУ «Ритуал» раскрыли среднюю стоимость похорон в Москве

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Depositphotos

Средняя стоимость организации похорон в Москве составляет 135 тыс. рублей, сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на главу ГБУ «Ритуал» Артема Екимова.

«Порядка 100-110 тыс руб, собственно, за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки, и само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тыс. руб. И это необязательная минимальная цена, а сложившийся средний чек в учреждении», — рассказал Екимов.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, расценки на похоронные услуги не выросли значительно, а показывают стабильный рост в пределах инфляции.

«Я бы сказал, что стоимость ритуальной атрибутики скорректировалась незначительно в первую очередь за счет динамики цен на используемые при изготовлении материалы — древесину и металл», — пояснил Екимов.

Ранее глава бюро ритуальных услуг рассказал о пиках захоронений на фоне волн COVID-19.

Екимов отметил, что рост имеет скачкообразный характер и связан с волнами пандемии, а пики захоронений пришлись на июнь-июль 2021, ноябрь и май 2020 года.

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