Заморозку рыбы и мяса могут начать контролировать через спутники

На 15 ноября в Торгово-промышленной палате комитет по агропрому запланировал обсуждение законопроекта по контролю температурного режима скоропортящейся продукции на транспорте. Как пишут «Ведомости», в пояснительной записке сказано, что разработка программы была сделана Россельхознадзором совместно с бизнес-структурами, такими как Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС).

Президент АСОРПС Михаил Синев рассказал, что тестирование системы НХЦ прошло в июне – октябре прошлого года. Схема были опробована при транспортировке скоропортящейся продукции с Дальнего Востока в центральную часть России.

Рефконтейнеры были оснащены термодатчиками, электронными пломбами и другим оборудованием, которое в свою очередь было подключено к АСМ ЭРА на базе систем «ЭРА-Глонасс» и «Меркурий». Через Россельхознадзор обеспечивалось взаимодействие с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии.

В течение четырех месяцев была осуществлено 17 перевозок скоропорта, в том числе мультимодальных.

Отслеживание через спутники телеметрии велось с момента заморозки до поставки ритейлерам. Максимальное количество дней от заморозки до передачи на реализацию составило 32 дня 23 часа. Была осуществлена доставка скорпорта от города Артем под Владивостоком до Санкт-Петербурга.

Отмечается, что сейчас уже все технически готово к запуску НХЦ, чтобы можно было через спутники отслеживать всю заморозку. Но для этого нет законодательной базы, которая обяжет устанавливать такое оборудование на транспортные средства.