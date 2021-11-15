Ъ: отельеры попросили у правительства поддержки бизнеса

Российский гостиничный бизнес рассчитывает убедить правительство предусмотреть для отрасли меры поддержки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Представители бизнеса указали, что они столкнулись с ростом издержек и падением загрузки на фоне дополнительных ограничений из-за коронавируса.

Они предлагают ввести «невозвратные тарифы», снизить административную нагрузку, а также ограничить курортный сбор.

По оценке вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, у отельеров за год издержки выросли на 20–25%. Это произошло из-за увеличения стоимости продуктов питания и расходных материалов, таких как полотенца, белье, шампуни и прочее. Также возросли расходы и из-за дополнительных санитарных требований.

Ранее Минфин уже дал негативный отзыв на идею снизить НДС на услуги туристического сектора, включая и гостиничный бизнес. В ведомстве указали, что это приведет к потере свыше 37 млрд руб. доходов в бюджет в год.