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В Банке России ожидают уменьшения числа блокировок банковских операций

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Depositphotos

Запуск «антиотмывочной» платформы должен поспособствовать уменьшению заказов в проведении банковских операций. Об этом «Известиям» рассказали в Центральном банке России.

Регулятор в декабре текущего года планирует начать пилотное тестирование платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) для отладки ее работы и апробации взаимодействия с кредитными организациями.

В ЦБ полагают, что благодаря платформе банки смогут сконцентрировать свое внимание на операциях высокого уровня риска. Также это позволит кредитным организациям отказаться от многих перестраховочных запросов к клиентам. Таким образом должно существенно сократиться число отказов в выполнении распоряжений клиентов.

Ранее сообщалось, что в России собираются осложнить перевод денег мошенникам. ЦБ РФ полагает нужным сделать более жестким банковский контроль за пополнением карт. По словам представителя Банка России, это нужно для борьбы с мошенниками. Во втором квартале 2021 года со счетов россиян было совершено почти 240 тыс. несогласованных переводов. Эксперты полагают, что усиление мер контроля может помочь лишь частично – необходимо в первую очередь повысить грамотность самих клиентов.

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