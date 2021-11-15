Трамп продал свой отель в Вашингтоне за $375 млн

Компания бывшего президента США Дональда Трампа заключила соглашение о продаже отеля Trump International Hotel в центре Вашингтона за $375 млн. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что покупателем выступила инвестиционная компания CGI Merchant Group из Майами. С фасада здания уберут золотые буквы с фамилией бывшего президента, а отелем будет управлять компания Hilton Worldwide Holdings Inc.

По информации источника издания, сделку закончат в первом квартале 2022 года, так как власти США изучают условия аренды между организацией Трампа и федеральным правительством, а также проводят расследование относительно возможного конфликта интересов.

Пятизвездочный отель Trump International был открыт в сентябре 2016 года в центре Вашингтона. Он занимает историческое здание бывшего почтамта 1899 года постройки. Компания Trump Organization бывшего американского лидера получила права аренды на здание в 2012 году на условиях выплаты $3 млн в год на протяжении 60 лет. Также не менее $200 млн было вложено в реконструкцию. При этом в 2020 году Трамп хотел продать свой отель за $500 млн. Однако сделка не состоялась, так как потенциальные покупатели предложили менее $250 млн.

Ранее сообщалось, что Трамп выставил на продажу один из своих частных вертолетов.