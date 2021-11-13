Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Наставник «Сочи»: ничто не сплачивает лучше группового секса или драки 00:11
Генсек ООН счел недостаточными принятые на климатическом саммите... 13.11.2021, 23:57
Суд отправил под домашний арест находящегося в одной машине... 13.11.2021, 23:52
Польские силовики забрали группу беженцев от забора на границе 13.11.2021, 23:47
К тюремной больнице, где лечат Саакашвили, приехал реанимобиль 13.11.2021, 23:38
Скончался актер из «Твин Пикса» Гэвэн О'Херлихи 13.11.2021, 23:29
Комментатор Кузмак заявил, что хоккеист Кузнецов сыграет на Олимпиаде... 13.11.2021, 23:28
На Украине оппозиционеры осудили власть за отказ поддержать резолюцию... 13.11.2021, 23:24
Польский военный погиб на границе с Белоруссией 13.11.2021, 23:08
Вучич заявил, что многому научился у Путина 13.11.2021, 23:05

Россиянам рассказали, кто может выйти на пенсию в 50 лет

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В РФ у многодетных матерей есть право выйти на пенсию досрочно. Об этом сообщается на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Кабардино-Балкарии.

В фонде отметили, что пенсионный возраст многодетных матерей, которые воспитали детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен на три-десять лет. Это зависит от количества детей.

Уточняется, что женщины, родившие троих детей, могут выйти на пенсию по достижении 57 лет, матери четверых детей — в 56 лет. При этом матери, которые родили пять или более детей, могут сделать это уже в 50 лет.

Ранее в ПФР рассказали, что есть ряд случаев, когда соотечественники могут перестать получать пенсию. Как пояснили в ведомстве, лишить выплат россиян могут в четырех случаях. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Кроме того, в Пенсионном фонде РФ назвали категорию пенсионеров, имеющих право на повышенную пенсию.

Также сообщалось, что согласно данным Росстата, пенсионные выплаты обесцениваются с февраля 2021 года — в сравнении с предыдущим годом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть