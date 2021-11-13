Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Аршавин: если наши выстоят против хорватов — это будет подвиг 22:48
Сирийская авиакомпания отменила полеты в Белоруссию из-за миграционного кризиса 22:43
«Каким дебилом надо быть, чтобы об этом говорить?»: Карпин о том, что ему будут... 22:40
Спасшийся из-под колес поезда пассажир выпал с 12-го этажа 22:36
Карпин: Далич прав, что мы будем играть так, как нам позволит Хорватия 22:29
В Госдуме отреагировали на статью WSJ о российском «компромате»... 22:21
Криминалист разобрал ошибки в сценах из известных фильмов 22:21
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы 22:16
В Башкирии пожаловались, что обладателей медотвода от вакцинации не пускают в ТЦ 22:09
Раскрыта личность мужчины, пытавшегося спасти прыгнувшего под поезд метро пассажира 22:03

Вучич выразил надежду, что ему удастся договориться с Путиным о цене газа

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Сербский президент Александр Вучич заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что уверен в увеличении поставок газа в Сербию и корректировке его цены после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 млрд кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7», — сказал он.

Сербский лидер отметил, что его стране требуется много газа, так как сербская экономика лидирует в Евросоюзе по темпам роста. Он добавил, что о новых условиях поставки газа нужно договориться до конца года.

Встреча российского и сербского лидеров должна состояться 25 ноября.

Ранее на востоке Болгарии произошла авария на газопроводе, в результате чего были прерваны поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть