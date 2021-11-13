Вучич выразил надежду, что ему удастся договориться с Путиным о цене газа

Сербский президент Александр Вучич заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что уверен в увеличении поставок газа в Сербию и корректировке его цены после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 млрд кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7», — сказал он.

Сербский лидер отметил, что его стране требуется много газа, так как сербская экономика лидирует в Евросоюзе по темпам роста. Он добавил, что о новых условиях поставки газа нужно договориться до конца года.

Встреча российского и сербского лидеров должна состояться 25 ноября.

Ранее на востоке Болгарии произошла авария на газопроводе, в результате чего были прерваны поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию.