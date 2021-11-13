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Губернатор Камчатки заявил о «галопирующих» темпах роста цен на бензин

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что цены на бензин в регионе растут «галопирующими» темпами. Об этом он сказал во время прямого эфира в Instagram.

«К сожалению, это тоже эффекты коронавируса и перебоев с поставками, но происходящее с бензином меня самого, конечно, повергает в шок, что такой рост большой у нас происходит», — посетовал чиновник.

Он сообщил, что уже попросил Федеральную антимонопольную службу проверить, насколько обоснованы действия крупнейших нефтетрейдеров, но ведомство не выявило никаких нарушений. Как отметил Солодов, динамика наблюдается по всей России.

«К сожалению, единственный вариант — это переговорная позиция. Я планирую в ближайшее время с руководством переговоры провести», — добавил Солодов.

Он также указал, что как губернатор не может прямо регулировать цены на топливо.

Ранее стало известно, что крупнейшие мировые импортеры нефти, в первую очередь, США, Япония и Индия, встревожены заявлением президента России Владимира Путина, который спрогнозировал повышение стоимости нефти до $100 за баррель.

Также сообщалось, что доходы российского бюджета от экспорта энергоресурсов в 2021 году могут вырасти почти на 70% или на $50 млрд по сравнению с прошлым годом в связи с высокими ценами на нефть и газ. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, что в этом году поступления в бюджет от нефтегазового сектора могут составить около $125 млрд.

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