Власти Москвы утвердили новый тариф на вывоз мусора

Департамент экономической политики и развития города Москвы одобрил единый тариф регионального оператора «Экотехпром» за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом пишет РБК, ссылаясь на приказ заместителя главы данного департамента Дмитрия Путина.

Согласно документу, новый тариф начнет действовать с 1 января 2022 года. Он составит 839,23 руб. за 1 куб. м мусора. Жители столицы будут платить за вывоз отходов 7,27 руб. за 1 кв. м общей площади, сообщает издание.

Ранее эксперты напомнили россиянам, что штраф можно получить за выброс крупногабаритного мусора: бытовую технику, велосипеды и мебель нельзя просто отнести на помойку у дома.

Административная ответственность за выброс такого мусора в бак предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». В первый раз штраф составит 1-2 тыс. рублей, повторное нарушение в течение года повлечет штраф в 2-3 тыс. рублей.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости перестройки ЖКХ, концепцию которой подготовят до конца 2021 года и утвердят в первом квартале 2022 года.