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Семи руководителям Сбера присвоены звания вице-президентов

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В день празднования 180-летия Сбер объявляет о присвоении семи руководителям банка званий вице-президентов.

Так в блоке «Розничный бизнес» вице-президентами стали директор дивизиона «Цифровая платформа» Алексей Круглов и директор дивизиона «Забота о клиентах» Елена Левина. Под руководством Круглова аудитория мобильного приложения Сбербанк Онлайн значительно выросла, и сегодня приложением активно пользуется более 72 миллионов клиентов, более 35 миллионов человек используют приложение каждый день. Левина же лидирует направление «Забота о клиентах», ежемесячно ее команда обрабатывает более девяти миллионов обращений.

Вице-президентом стал Максим Еременко, возглавляющий Департамент развития искусственного интеллекта и машинного обучения. Он внес значительный вклад в разработку и утверждение Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта в России.

В блоке «GR, правовые вопросы, комплаенс и ДЗО» звание вице-президента получила директор Управления комплаенс Лариса Заломихина. При ее участии комплаенс СберБанка первым в России прошел сертификационный аудит на соответствие международным стандартам качества..

В блоке «Риски» звание вице-президента получил директор дивизиона «Риски розничного бизнеса» Николай Асташкин. Под его руководством трансформировался клиентский путь розничных заемщиков СберБанка: клиент получает решение за несколько минут без предоставления документов.

Вице-президентом в блоке «Финансы» стал директор Департамента финансов Тарас Скворцов. Под его началом в банке перестроен и автоматизирован процесс бизнес-планирования, актуализирована финансовая модель Стратегии до 2023 года, внедрена ежемесячная отчетность МСФО по финансовому и нефинансовому бизнесу. Команда Скворцова разработала и внедряет программу повышения эффективности и оптимизации расходов в банке.

В блоке «Сервисы» титул вице-президента получил старший управляющий директор Сергей Смирнов. Он создал подразделение «Дирекция сервисных центров» общей численностью более 5500 сотрудников, отвечающее за эксплуатацию зданий и сооружений, транспорт, размещение сотрудников, снабжение, архивную деятельность, охрану по всей территории России. Также им сформирован уникальный для корпоративного сегмента R&D-центр исследований в области робототехники. С первых дней начала распространения COVID-19 в РФ Смирнов является заместителем руководителя Штаба AntiCov в режиме 24/7. Под его непосредственным руководством в максимально сжатые сроки были разработаны и внедрены системы комплексной антивирусной защиты на более чем 10 000 объектах СберБанка.

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