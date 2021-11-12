Титов прокомментировал первый приговор фигуранту «лондонского списка»

Приговор в отношении бывшего гендиректора ПАО «ТрансФин-М» (ТФМ) Дмитрия Зотова — вопиющий пример расхождения между ничем не подтвержденными словами и документальными фактами. Об этом «Газете.Ru» рассказал Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Потерпевшая сторона (то есть новые собственники «ТрансФин-М») настаивает на том, что в 2017 году Зотов нанес ущерб «Трансфин-М» спорной сделкой по продаже 1000 железнодорожных вагонов», — отметил бизнес-омбудсмен.

По его словам, задокументированная стоимость этих вагонов на балансе компании к моменту сделки — 1,9 млрд рублей. Сумма сделки — 2,5 млрд. То есть компания получила на 600 млн рублей больше, чем оценивала их самостоятельно. В суде допрошены эксперты, по их заключению чистая прибыль от сделки — 269 млн рублей после выплаты налогов. На бухгалтерском балансе «Трансфин-М» сделка числится как прибыльная.

«Откуда же взялся ущерб? Просто новые владельцы компании решили, что четыре года назад вагоны можно было продать дороже, не за 2,5, а за 2,9 млрд. То есть Зотов таким фантасмагорическим способом «украл» у них 400 млн. рублей. И теперь человека обвиняют в краже шкуры неубитого медведя», — полагает омбудсмен.

Суд также закрыл глаза на все бухгалтерские документы и показания экспертов. Поэтому «абсурдность этой ситуации зашкаливает», а справедливости придется добиваться в апелляционной инстанции, заключил Титов.

12 ноября Никулинский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима участника «лондонского списка» Дмитрия Зотова.