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Миллер заявил, что «Газпром» перевыполнит обязательства перед Украиной

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Сергей Карпухин/Reuters

«Газпром» в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Алексея Миллера.

«Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано», — приводятся слова Миллера в пресс-релизе «Газпрома».

Он отметил, что в настоящее время компания заполняет газом подземные хранилища Европы, согласно разработанному плану. Для этого используются различные маршруты транспортировки газа, в том числе через территорию Украины.

В четверг, 11 ноября, «Газпром» подал заявки на максимальный объем транзита топлива через украинскую газотранспортную систему — 109,3 млн кубометров в сутки. Украинская газораспределительную станция «Суджа» обеспечит 77,1 млн кубометров, на станцию «Сохрановка» придется 32,2 млн кубометров.

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