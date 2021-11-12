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Еврокомиссия ответила на угрозы Лукашенко о прекращении транзита газа

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Сергей Карпухин/Reuters

Газ нельзя использовать как инструмент для шантажа или давления в дискуссиях, так как он является товаром. Об этом рассказала представитель Еврокомиссии Дана Спинан, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной приостановке транзита газа в Европу.

«Газ — это товар. Он не может быть использован как инструмент для шантажа или давления в любых дискуссиях», — отметила Спинан на брифинге Еврокомиссии.

Сейчас Евросоюз собирается расширить санкции в отношении Белоруссии. Это связано с обвинениями в сторону Минска в создании миграционного кризиса на границе с Польшей. В ответ белорусский лидер посоветовал Евросоюзу перед вводом санкций задуматься о транзите газа и грузов, которые идут через республику.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва готова «подставить плечо белорусским друзьям» в случае ужесточения санкций со стороны Евросоюза.

Ранее в Федеральном министерстве экономики и энергетики Германии рассказали, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной остановке транзита российского газа в Европу вызывают сожаление.

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